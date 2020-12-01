إغلاق وتشميع سنتر تعليمى مخالف بالإسكندرية به أكثر من 2000 طالب.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، بتكثيف الحملات على المراكز التعليمية غير الرسمية، والتى تتسبب فى ازدحام الطلاب تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا كوفيد 19

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أن حى العامرية أول بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحى، وحضور مدير إدارة العامرية التعليمية وكافة الجهات المعنية، قد شن حملة مكبرة تم خلالها تشميع سنتر الفرسان التعليمى الغير مرخص المكون من 4 أدوار والكائن بعزبة المغاربة بالعامرية، وذلك لمخالفته واكتظاظه بأعداد كبيرة جدا من الطلبة تزيد عن 2000 طالب .

وتم الإغلاق الفورى له وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على صاحب السنتر والمدرسين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة، وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا

وكان حى شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، قد قام بإغلاق 4 سناتر تعليمية فى نطاق دائرة رمل أول، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية، وهذا فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأشار حى شرق الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم أن لجنة الغلق نفذت (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و(2) و(3) و(4) لعام 2020م لمخالفتهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة فى هذه السناتر، وتم تشميعهم جميعًا.

وتم غلق أربعة "سناتر تعليمية" الأول كائن فى بجوار مدرسة الزهراء الخاصة المتفرع من شارع أبوقير، والثانى كائن فى منطقة شدس، والثالث كائن فى شارع أبو عبيدة ابن الجراح، أما الأخير كائن فى 225 محطة ترام شدس.



اعمال الغلق



الطلاب