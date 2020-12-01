اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:21 م
خالد صلاح
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أمريكا تسجل 1251 حالة وفاة جديدة بكورونا والاجمالى يقفز لـ267302 حالة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:20 م
أمريكا تسجل 1251 حالة وفاة جديدة بكورونا والاجمالى يقفز لـ267302 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و447 ألفا و627 حالة، بزيادة 152 ألفا و22 إصابة عن الحصيلة السابقة .

 

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 267 ألفا و302 حالة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة.

 

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم، ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.

 

 


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