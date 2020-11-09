دراسة تكشف خطورة مرض التهاب الأمعاء .. يخفض متوسط عمر ضحاياه

توصلت دراسة جديدة نشرت في مجله الجمعية الطبية الكندية إلى أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء لديهم متوسط عمر متوقع أقصر باستمرار من أولئك الذين لا يعانون من المرض
ووفقا لتقرير لصحيفة time now news وجدت دراسة قارنت متوسط العمر المتوقع للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء وتبين أنهم يموتون بشكل عام في وقت أقرب.
وقال الدكتور إريك بينشيمول ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال " يعاني الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء من الألم ، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء اليومي ويساهم في انخفاض متوسط العمر المتوقع وفقًا للصحة."
شملت الدراسة 32818 شخصًا يعيشون مع مرض التهاب الأمعاء ، وكان لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء متوسط عمر متوقع أقصر باستمرار من أولئك الذين لا يعانون من مرض التهاب الأمعاء.
يمكن أن تتوقع النساء المصابات بمرض التهاب الأمعاء أن يعيشن ما بين 6.6 سنوات و 8.1 سنوات أقل من النساء غير المصابات بمرض التهاب الأمعاء يمكن أن يتوقع الرجال المصابون بمرض التهاب الأمعاء أن يعيشوا ما بين 5.0 سنوات و 6.1 سنوات أقل من الرجال غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء. عند قياس متوسط العمر المتوقع المصحح بالصحة ، وهو مقياس لكيفية تأثير الأعراض المرتبطة بالصحة والأداء الوظيفي على كل من صفات الحياة ومتوسط العمر المتوقع ، كانت الفجوة بين أولئك الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية وغير المصابين بها أكبر.
النساء المصابات بأمراض الأمعاء الالتهابية لديهن متوسط العمر المتوقع وفقًا للصحة وهو 9.5 إلى 13.5 سنة أقصر من النساء غير المصابات بمرض التهاب الأمعاء الرجال الذين يعانون من داء الأمعاء الالتهابي لديهم متوسط العمر المتوقع وفقًا للصحة والذي يتراوح بين 2.6 إلى 6.7 سنة أقصر من الرجال غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء.
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