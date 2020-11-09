بريطانيا تعتزم طلب 10 ملايين جرعة من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

هند عادل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيطلب 10 ملايين جرعة من لقاح شركتى فايزر "Pfizer وبيوتنك الألمانية BioNTech" لمواجهة كورونا.

ونقلت شبكة بى بى سى البريطانية عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطانى قوله: "سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنا وفعالاً على حد سواء بمجرد نشر بيانات السلامة، وعندها فقط يمكن لسلطات الترخيص النظر في إتاحته للجمهور".

وأضاف: "في غضون ذلك، فإن السلطات الصحية على استعداد لبدء برنامج تطعيم لأولئك الأكثر تعرضًا للخطر، بمجرد توفر اللقاح، وقبل طرحه على نطاق أوسع".

من جهته، كتب زعيم حزب العمال، كير ستارمر على "تويتر"، أنها "أخبار مشجعة حقا".