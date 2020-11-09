انخفاض الرطوبة فى الشتاء قد يؤدي إلى المزيد من حالات كورونا

كتبت إيناس البنا

لا يزال فيروس كورونا 2019 (COVID-19) ينتشر في جميع أنحاء العالم قبل شهر من بدء موسم الشتاء، ويخشى خبراء الصحة من أن المناخ البارد قد يتسبب في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا 2 العامل الممرض المسبب لـ COVID-19.

وجد فريق من الباحثين بالولايات المتحدة وجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمجلة " sciencedaily " ، أدلة تدعم فكرة أن زيادة الرطوبة ربما تكون قد ساهمت في حالات أقل في الربيع في وقت سابق من هذا العام (2020). ومع ذلك ، مع اقتراب فصل الشتاء يخشى الباحثون من أن انخفاض الرطوبة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة حالات COVID-19.



الرطوبة وفصل الشتاء

الطريقة الأساسية لانتقال -CoV-2 هي من خلال الرذاذ التنفسي من الأشخاص المصابين، وتشير الأدلة الحديثة إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال الجزيئات المحمولة جواً.

جاءت الموجة الأولى من الحالات في الولايات المتحدة في أواخر شتاء 2019-2020 ، لكن بشكل عام حدثت معظم الحالات خلال فصلي الربيع والصيف، ومع بدء موسم الخريف في نصف الكرة الشمالي ، سيصبح الطقس أكثر برودة وجفافًا.

أظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض الرطوبة مرتبط بزيادة معدلات انتقال أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، مثل الأنفلونزا. يعتقد الخبراء أن الأمر نفسه ينطبق على COVID-19 ، وقد يؤدي اقتراب فصل الشتاء إلى زيادة عدد الحالات الجديدة حيث تم بالفعل اقتراح الارتفاع الحالي في الإصابات في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي.

تسلط الدراسة الحالية ، الضوء على دور الرطوبة والمناخ في انتشار فيروس -CoV-2، وللوصول إلى نتائج الدراسة ، استخدموا تقنية تزييف الوقت الديناميكي لتجميع جميع المقاطعات البالغ عددها 3137 مقاطعة في الولايات المتحدة بناءً على البيانات الزمنية للرطوبة المطلقة بين مارس وسبتمبر.

من هناك ، استخدموا نموذجًا مضافًا معممًا متعدد المتغيرات يجمع البيانات المتعلقة بالتنقل البشري التي تم الحصول عليها من بيانات الهاتف المحمول مع بيانات الرطوبة، وبهذه الطريقة ، يمكنهم تحديد التأثير المحتمل للرطوبة المطلقة والتنقل على الحالات اليومية الجديدة لعدوى -CoV-2.

وجد الفريق 10 مجموعات من المقاطعات بمستويات رطوبة مماثلة في الولايات المتحدة، ووجدوا أيضًا تأثيرًا سلبيًا كبيرًا بين مستويات الرطوبة المتزايدة وحالات COVID-19 الجديدة في معظم المناطق ، خاصة بين مارس ويوليو.

كان التأثير أكثر أهمية في المناطق ذات الرطوبة المنخفضة ، مثل مناطق الغرب الأوسط والغرب والشمال الشرقي من الولايات المتحدة، وفي المنطقتين اللتين كان لهما أكبر تأثير ، أدت زيادة الرطوبة المطلقة بمقدار 1 جم / م 3 إلى انخفاض بنسبة 0.21 و 0.15 في الحالات.

ووفقا للنتائج، يبدو أن زيادة الرطوبة لعبت دورًا في انخفاض الحالات في الربيع، واستنتج الباحثون أن زيادة الرطوبة مرتبطة بزيادة حالات COVID-19.

قال الباحثون إنه مع انخفاض الرطوبة المطلقة خلال فصل الشتاء ، قد تزداد حالات COVID-19 خلال الشهرين المقبلين، وإذا حدث ذلك ، فستواجه أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم إجهادًا إضافيًا ، مما قد يؤدي إلى نقص أسرة المستشفيات للمرضى المصابين بأمراض خطيرة المصابين بالفيروس.

يذكر أن جائحة الفيروس التاجي أصابت أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة ما لا يقل عن 1.25 مليون شخص. في الولايات المتحدة ، هناك أكثر من 9.95 مليون حالة و 237000 حالة وفاة على الأقل.