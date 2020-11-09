المنك وأخواته والقطط البرية .. حيوانات تنقل الطفرة الثانية لكورونا

كتبت فاطمة خليل

ذكر موقع "نيوز ميديكال" أن العلماء على أهبة الاستعداد لمواجهة طفرة جديدة لفيروس كورونا بعد إعلان الدنمارك طفرة متحورة من الفيروس انتقلت إلى 12 شخصاً من حيوان "المنك"، وقال العلماء أن انتقال فيروس كورونا من حيوانات المنك إلى البشر لا يعني بالضرورة أن المرض سيصبح أكثر خطورة، لكن العلماء يستعدون لهذا الأمر.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن إن البلاد ستقتل أكثر من 15 مليون من حيوان المنك وأن نوعًا مختلفًا من فيروس كورونا الذي انتقل من الحيوانات إلى 12 شخصًا يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح.

ردت وسائل الإعلام العالمية بالصدمة، لا سيما بالنظر إلى مستوى الخوف المرتفع الذي سببه بالفعل وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص في أقل من عام لكن العلماء المتخصصين غير مقتنعين بأن خطر الطفرة الجديدة كبير وينتظرون المزيد من الأدلة.

علقت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة كولومبيا بنيويورك: "أتمنى حقًا أن يتوقف اتجاه العلم من خلال بيان صحفي".

وأضافت على تويتر: "لا يوجد سبب يمنع مشاركة البيانات الجينومية، وهو ما سيسمح للمجتمع العلمي بتقييم هذه الادعاءات".

فيروسات مثل تلك التي ظهرت في الصين في أواخر العام الماضي تتغير باستمرار ولا تعد المتغيرات الجديدة بالضرورة أسوأ من سابقاتها.

حتى الآن ، لم تظهر أي دراسة أن المتغيرات الأحدث لكورونا أكثر عدوى أو خطورة من سابقاتها.

كما تم الإبلاغ عن عدد قليل من حالات إصابة البشر بواسطة حيوانات المنك.

كانت الدنمارك محددة في وصف كيفية انتقال السلالة المختلفة للفيروس من المنك إلى الإنسان.

وصرح المتخصص في وكالة الصحة الفرنسية جيل سلفات لوكالة فرانس برس "وفقا للمعلومات الواردة من السلطات الدنماركية، فإن هذا الفيروس ليس أكثر مسببات الأمراض ولا أكثر ضراوة".

وأشار مع ذلك إلى أن هناك مخاوف من أن أحد المتغيرات "يظهر مثل فيروس ثان ويسيطر على السكان".

وأشار الاختصاصي إلى أن "التوصل إلى لقاح لسلالة واحدة أمر معقد بالفعل ، وإذا كان علينا القيام بذلك لسلالتين أو أربع أو ست سلالات ، فسيكون الأمر أكثر تعقيدًا".

واعتبر قرار إعدام المنك الدنماركي "إجراء احترازيًا"مبرر من منظور صحي"

ووافق فرانسوا بالو ، الأستاذ في جامعة كوليدج لندن ، على ذلك قائلاً لوكالة فرانس برس: "هذا الإجراء مبرر تمامًا من منظور صحي للقضاء على مصدر انتقال فيروس خطير".

ومع ذلك ، فقد شعر أيضًا أن "استحضار خطر أن يولد المنك وباءً ثانيًا يبدو مفرطًا ويؤدي إلى نتائج عكسية في المناخ الحالي المخيف".وأشار بالوكس إلى وجود طفرات مماثلة داخل السكان بالفعل ولم تنتشر.

وقال البروفيسور "نعلم أن هذا الفيروس بنفس الطفرات ظهر في مزارع المنك وانتقل للبشر ولم ينتشر على نطاق واسع."

ومع ذلك ، لم يكن "من المستحيل تمامًا" أن "تنتشر السلالة الجديدة وتجعل اللقاحات أقل فعالية" ، كما أقر.

وفي الوقت نفسه، أشار جيمس وود، رئيس الطب البيطري في جامعة كامبريدج، إلى أن "التأثير الحقيقي للتغيرات في بروتين السنبلة لم يتم تقييمه بعد من قبل المجتمع العلمي الدولي ، وبالتالي فهو غير واضح".

وقال لمركز ساينس ميديا: "من السابق لأوانه القول إن التغيير سيؤدي إلى فشل اللقاحات أو المناعة".

كما لوحظت حالات تلوث بفيروس COVID-19 من القطط والكلاب وحتى الأسود والنمور في حديقة حيوان نيويورك.

ولكن في هذه المرحلة ، "يُعتبر خطر انتقال الحيوانات لـ COVID-19 إلى البشر منخفضًا" ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأوضح سالفات أن الكلاب والقطط هي طرق مسدودة من وجهة نظر عالم الأوبئة ، لأنها "يمكن أن تستضيف الفيروس مؤقتًا ، لكن لا يمكنها تكاثره بما يكفي ليكون معديًا".

ومع ذلك، حثت السلطات الفرنسية مرضى كورونا على "تجنب أي اتصال" مع حيواناتهم الأليفة، وخاصة القوارض، التي تنتمي إلى نفس عائلة المنك.أعرب عالم الفيروسات راسموسن عن قلقه بشأن فرص انتشار فيروس كورونا عن طريق القطط البرية.

وحذرت من أن "القطط معرضة للعدوى وهناك ملايين القطط البرية في الولايات المتحدة (وملايين أخرى على مستوى العالم). إذا أصبحت القطط مستودعًا راسخًا، فقد نكون عالقين مع كورونا لسنوات قادمة".