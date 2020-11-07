اليوم السابع
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دراسة: النساء العاملات أقل عرضة لتراجع الذاكرة مع تقدم العمر

السبت، 07 نوفمبر 2020 12:00 ص
دراسة: النساء العاملات أقل عرضة لتراجع الذاكرة مع تقدم العمر ضعف الذاكرة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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كشفت دراسة جديدة أن النساء اللائي يبقين في المنزل مع الطفل ولا يعدن إلى العمل بعد الولادة يعانين من تدهور أسوأ في الذاكرة بنسبة 50٪ في سن الشيخوخة، وهو ما قاله باحثون من جامعة كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية فإن الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر يحافظ على ذاكرة النساء قوية مع تقدمهن في السن ، مع انخفاض الذاكرة بنسبة 50 في المائة بشكل أبطأ بين النساء المسنات اللائي عملن خلال مرحلة البلوغ المبكر أو منتصف العمر.

يمكن أن تساعد النتائج في منع الحالات المرتبطة بتدهور الذاكرة مثل مرض الزهايمر ، الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، حيث يعمل حوالي 78 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 عامًا في المملكة المتحدة وزاد عدد النساء في القوى العاملة بنسبة 20 في المائة منذ عام 1975.، وتابع باحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس عددًا كبيرًا من النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتحديد معدلات تدهور الذاكرة وأسبابها.

وقالت الدكتورة إليزابيث ماييدا ، مؤلفة الدراسة ، إن معدلات تراجع الذاكرة بعد سن 55 كانت أبطأ بالنسبة لأولئك الذين قضوا فترات طويلة في القوى العاملة مدفوعة الأجر.

ينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين توقفوا عن العمل لعدد من السنوات لتربية الأطفال قبل العودة إلى العمل - ولكن ليس على أولئك الذين لم يعودوا في أي وقت.

وأوضحت: "على الرغم من عدم وجود نقاش حول أن إدارة المنزل والأسرة يمكن أن تكون وظيفة معقدة وبدوام كامل ، إلا أن دراستنا تشير إلى أن الانخراط في عمل مدفوع الأجر قد يوفر بعض الحماية عندما يتعلق الأمر بفقدان الذاكرة".مضيفة أن هذا قد يكون بسبب التحفيز المعرفي أو المشاركة الاجتماعية أو الأمان المالي المكتسب من مغادرة المنزل للعمل.

 

قسّم الباحثون 6189 امرأة إلى خمس مجموعات بناءً على تاريخهن في العمل والعائلة بين سن 16 و 50.

 

وشملت المجموعات العاملات من غير الأمهات ، والأمهات المتزوجات العاملات ، والأمهات العازبات العاملات ، والأمهات غير العاملات غير العاملات والأمهات المتزوجات غير العاملات.ثم تم إخضاعهن لاختبارات الذاكرة كل عامين على مدى فترة متوسطها 12 عامًا للحصول على صورة للتدهور المحتمل للذاكرة بمرور الوقت.

 

في حين أن نتائج الذاكرة كانت متشابهة لجميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 55 و 60 عامًا ، بعد 60 ، كان متوسط ​​السرعة التي تتراجع بها الذاكرة أبطأ بالنسبة للنساء اللائي سبق لهن الاحتفاظ بوظيفة مدفوعة الأجر في مرحلة ما من حياتهن.

 

حتى عندما تفكر في العمر أو الخلفية التعليمية أو الطفولة ، وجد الفريق أن تراجع الذاكرة كان أكبر بنسبة 50 في المائة بالنسبة للنساء اللائي لم يعملن بعد إنجاب الأطفال  أو اللائي لم يعملن مطلقًا في حياتهن.

 

وقالت الدكتورة ماييدا إن توقيت المشاركة في القوى العاملة لا يبدو أنه مهم، كانت معدلات الانخفاض مماثلة للأمهات العاملات المتزوجات - بما في ذلك اللواتي يعملن باستمرار وأولئك اللائي بقين في المنزل لبضع سنوات لتربية الأطفال.

 

في الواقع ، كان الأمر نفسه بالنسبة للأمهات اللائي بقين في المنزل لفترة قصيرة وأولئك اللائي بقين في المنزل حتى يكبر أطفالهن ويخرجون، أوضحت ماييدا أن هذا يشير إلى أن فوائد المشاركة في القوى العاملة قد تمتد إلى مرحلة البلوغ.

 


ضعف الذاكرة

السيدات

العمل

الزهايمر

الصحة

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