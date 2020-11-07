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تويتر تحجب تغريدة لنجل ترامب حول إعلان الحرب فى أمريكا لفضح تزوير الانتخابات

السبت، 07 نوفمبر 2020 01:04 ص
تويتر تحجب تغريدة لنجل ترامب حول إعلان الحرب فى أمريكا لفضح تزوير الانتخابات انتخابات امريكا
كتب محمد سعودي

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حذر موقع تويتر مستخدميه من تغريدة نشرها دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى ترامب حول خوض حرب شاملة لفضح تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال جونيور في تغريدته :"أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح كل عمليات التزوير والغش والمواطنين الذين لم يعودوا ناخبين، والتي استمرت لفترة طويلة جدا".

واعتبر موقع تويتر هذه التغريدة "مضللة" حيث كتب عليها محذرا :"تم التنازع على بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة وقد يكون مضللاً حول كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

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وهذا الأمر لم يحدث مع نجل ترامب فحسب، إنما حدث أيضا خلال الساعات الماضية مع الرئيس الأمريكي، حيث اتخذ موقع تويتر إجراء جديدا لحجب تغريدات دونالد ترامب حول نتائج الانتخابات الأمريكية باعتبارها مضللة، حيث منعت المنصة الاجتماعية التفاعل مع تغريدات ترامب التي تنتهك قوانين تويتر.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم قائلا:"اوفقوا التزوير"، فيما اعتبرها تويتر تغريدة مضللة محذرا المستخدمين منها بعبارة:"تم التنازع على بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة وقد يكون مضللاً حول كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

ولم تكتف شركة تويتر بهذا التحذير فحسب، إنما منعت أيضا التفاعل مع التغريدة، فعندما يحاول المستخدم التفاعل مع هذه التغريدة تظهر إليه رسالة تقول :"لماذا لا يمكنك الإعجاب بهذا.. نسعى لمنع وصول تغريدة كهذه تنتهك قوانين تويتر إلى المزيد من الأشخاص، لذا قمنا بتعطيل معظم الطرق للتفاعل معها. إذا كنت تريد التحدث بشأنها، فلا يزال يمكنك إعادة التغريد مع التعليق".


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