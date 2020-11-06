اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: تتبع عورات الناس سمة من لا خلاق لهم وفبركة الأخبار إثم عظيم

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:37 م
وزير الأوقاف: تتبع عورات الناس سمة من لا خلاق لهم وفبركة الأخبار إثم عظيم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان أشرف الناس وأنبلهم مع الأعداء والأصدقاء ، كما أكد أن ديننا الحنيف دين النبل والشرف ومكارم الأخلاق ، وأن أمة بلا أخلاق ولا قيم جثة هامدة وجسد بلا روح ، وحضارتها إن كان لها حضارة فهى حضارة زائفة ومصيرها الزوال والاندثار . 

 
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف اليوم بالمنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومحمد إبراهيم موسى نائب المحافظ ، واللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد يوسف سكرتير مساعد المحافظة، والشيخ أحمد عبد المؤمن مدير مديرية أوقاف المنوفية.
 
كما أكد جمعة أن تتبع عورات الناس وسقطاتهم سمة من لا خلاق لهم ، وأن المتاجرة بأعراض الناس لا تقل جرما عن المتاجرة بالمخدرات ، قائلاً:"وبين أن ديننا الحنيف ينهى عن التجسس وتتبع العورات ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ " ويقول الحق سبحانه وتعالى : " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" ، ويقول سبحانه:" وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة ، وهو منها بريء ، ليشينه بها ، كان حقا على الله أن يعذبه بها يوم القيامة فى النار حتى يأتى بنفاذ ما قال " و يقول (صلى الله عليه وسلم) : " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِع اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ " .
 
وأكد وزير الأوقاف فى خطبته على أهمية الأمن والأمان المجتمعى وحفظ أمانة من ائتمنك على مال أو سر ، فحفظ السر أمانة وكشفه خسة وخيانة ، والحر الكريم هو من يحفظ على الناس أماناتهم وأسرارهم ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِى أَمَانَةٌ " ، وأنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" .
 
وبين جمعة، أن من النبل والشرف أن نحفظ للناس عهودهم ونفى لهم بمعاهداتهم وحقوقهم دولا أو أفرادا ، وألا نخون عهدا مع العدو أو الصديق ، حيث يقول الحق سبحانه : " وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ " ويقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم) : " من كان بينَه وبين قومٍ عهدٌ ، فلا يشدُّ عقدةً ولا يحلَّها ، حتَّى ينقضى أمدُها أو ينبذَ إليهم على سواءٍ " .
 
وفِى ختام الخطبة أكد وزير الأوقاف، أن خدمة الأوطان نبل وشرف والمشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية واجب وطنى، وصوت كل منا أمانة يجب أن تؤدى لمن يستحق .

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

خطب وزير الأوقاف

خطبة الجمعة

حكم عدم المشاركة فى الانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

هل طلب صن داونز أيمن أشرف والشحات مقابل 5 ملايين دولار؟.. تقارير تجيب

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

إجراءات "الوطنية للانتخابات" بلجان الاقتراع لمواجهة كورونا أثناء التصويت

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقات الصيف بعد تأجيل نهائى أفريقيا.. بدر بانون يظهر فى القلعة الحمراء خلال أيام.. الانتهاء من ضم "بيكهام" دجلة.. محاولات لضم حارس مرمى.. ووضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة سيرينو

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة