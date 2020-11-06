وزيرة البيئة تؤكد السعي للحفاظ على تراث سيوة باعتبارها من أهم المحميات بمصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن واحة سيوة هى تراث وتاريخ نعمل على الحفاظ عليه، لذلك تم ترميم قلعة شالي الأثرية باستخدام المواد الطبيعية، وهي الملح الممزوج بالطين ويسمى "الكرشيف"، في إطار الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد الخاصة بأهالي سيوة.
وأضافت وزيرة البيئة أن وجودها في واحة سيوة اليوم الجمعة في افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي، يأتي في إطار خطة وزارة البيئة الخاصة بتطوير المحميات الطبيعية، نظرًا لكون سيوة واحدة من أهم المحميات الطبيعية المصرية وأكبرها، وتتميز بتنوع بيولوجي من كائنات برية ونباتات وبحيرات فريدة من نوعها، والمجتمع المحلي يشكل ٩٠٪ من العاملين في واحة سيوة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي بواحة سيوة، منذ قليل، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وقالت "فؤاد "نعمل علي تطوير المحمية وسنحافظ على مواردنا الطبيعية من خلال المجتمع المحلي لكي نستغلها للأجيال الحالية والمستقبلية".
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