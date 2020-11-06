اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزراء الآثار والتعاون الدولى والبيئة يفتتحون قلعة شالى فى سيوه.. صور

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:18 ص
وزراء الآثار والتعاون الدولى والبيئة يفتتحون قلعة شالى فى سيوه.. صور
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر،  ومشايخ القبائل، مشروع ترميم قلعة شالي بواحة سيوة،  بعد إعادة ترميمها وإحيائها وتفقدوا الموقع الأثرى، وقد تم تنفيذ المشروع تحت عنوان "مبادرة إحياء قلعة شالي في واحة سيوة" بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة نوعية البيئة الدولية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
fe9c7a61-27c3-4f27-96a8-4a3899b5ec01
 
 
شارك أيضًا عدد من السفراء وملحقين ثقافين يمثلون أنجولا، أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وشيلى، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، ولاتفيا، ونيوزلندا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على العمل الذي تم تنفيذه في المشروع منذ عام 2018، والذي سيستمر حتى نهاية عام 2020 بهدف إحياء وترميم موقع قلعة شالي الأثرية المبنية بالكرشيف، لجذب السياح وتحويل سيوة إلى مركز سياحي عالمي.
 
37cbb543-60d6-46a0-b088-b480da3947d3
 
 
وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الاعتراف بأننا بالفعل متحدون مع تراثنا الثقافي والطبيعي ومع بعضنا البعض بغض النظر عمن أو أين نحن ؟ لهو وسيلة جيدة لإعادة تشكيل مستقبلنا المشترك برنامج سيوة للتنمية المستدامة يدور حول هذه الفرصة. 
 
749434ce-3d6a-45e8-84f2-6e7eca1b9ef3
 
 كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ان الدعوة الى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تكن اكثر أهمية من قبل ومن خلال إشراك المجتمعات المحلية وجميع اصحاب المصلحة في بيئة من التعاون الوطني والدولي يمكننا تحفيز  التأثير من خلال تعزيز النمو الشامل والمستدام.
 
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الربط الناس ببعضهم البعض هو مفتاح التنمية البشرية ، وربط الناس بالطبيعة أمر ضروري للحفاظ على الموارد الطبيعية.
 
وأضافت : "ربط الناس بعضهم البعض مع الطبيعة هو أساس التنمية المستدامة تجتمع جميعا هنا اليوم لجعل سيرة وجهة سياحية بيئية مشهورة عالميا حيث يمكن المجتمع المحلي والمسافرين مشاركة عوائد التنمية المستدامة" .
 
وأضافت وزيرة البيئة: تتضمن المبادرة العديد من العناصر الأساسية التي كانت معا مفيدة في التمكين الاقتصادي للمجتمع في سيوة ، من خلال الحفاظ على التراث.
 
8ea19db0-c542-462f-8ce6-a7bab74fa416
 
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تم تنفيذ ذلك من خلال ترميم وصيانة وتكييف استخدام الهياكل والمساحات في الموقع الأثري، ورفع مكانة شالي كواحدة من مناطق الجذب السياحي الثقافية الرئيسية في سيوة ، ويناء فترة السكان المحليين على استعادة ممتلكاتهم باستخدام الطرق التقليدية في البناء.
 
وقال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر فى بيان له، إن سيوة مكان ساحر فريد من نوعه، حيث تقدم مزيجًا خاصًا بها من الجمال الطبيعى والمواقع التراثية والثقافية التى تم بناءها ورعايتها من قبل المجتمع الذى عاش هنا لأجيال.
 
وعبر برجر عن فخره لتشجيع الاتحاد الأوروبى لنهج مستدام للحفاظ على التراث،يجذب المزيد من السياحة، ويفيد المجتمع المحلى الذى يوفر فرصُا أفضل للنمو الاقتصادى المستدام .
 
721ceef9-49f4-421b-aa8f-fae451fc94b6
 
 
 
وأشار برجر إلى أن المبادرة اثبتت من خلال تنفيذها أن الحفاظ على المواقع التراثية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات البيئية والصحية بما يحسن الظروف المعيشية ويحفز الاقتصادات المحلية.
 

قلعة شالى

واحة سيوة

وزراء البيئة والاثار والتعاون

سيوه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

التضامن تنفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

ماذا يفعل سائق القطار حالة سقوط أمطار أو سيول خلال رحلته؟..السكة الحديد تجيب

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة