اليوم السابع
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هل يمكن أن تساعد ساعتك الذكية فى الكشف عن تفشى كورونا؟

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:00 ص
هل يمكن أن تساعد ساعتك الذكية فى الكشف عن تفشى كورونا؟ الساعات الذطية والكشف عن كورونا
كتبت إيناس البنا

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تصف دراسة جديدة أجراها علماء في معهد Scripps Research الأمريكي، أداة يمكن أن تساعد مسئولي الصحة العامة على اكتشاف واحتواء تفشي كورونا.يمتلك واحد من كل خمسة أمريكيين جهازًا يمكن ارتداؤه ، مثل الساعات الذكية، تراقب هذه الأدوات معدل ضربات قلبك ، وعدد الخطوات التي تخطوها ، وأنماط نومك - وهي قياسات تتغير غالبًا عندما تكون مريضًا.

وجد علماء معهد Scripps وفقا مجلة Nature Medicine ، أن الجمع بين بيانات الجهاز القابل للارتداء والأعراض تنبئ بما إذا كان الشخص مصابًا بـ COVID-19 أفضل من أي من المدخلات بمفرده، وهذا يجعل هذه الأجهزة الشعبية وسيلة لتتبع نطاق وانتشار الوباء.

ساعة ذكية قد تساعد فى التنبؤ بكورونا
ساعة ذكية قد تساعد فى التنبؤ بكورونا

 

التحق بالدراسة، ما يقرب من 30 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 25 مارس و 7 يونيو ، وتبادلوا البيانات من أجهزتهم القابلة للارتداء والإبلاغ عن الأعراض عندما شعروا بالمرض.

أبلغ حوالي 3800 مشارك عن أعراض تراوحت بين آلام في المعدة والسعال وصعوبة في التنفس وفقدان التذوق والشم، ومن بين أولئك الذين شعروا بالمرض ، تم اختبار 333 من المصابين بفيروس كوفيد -19. جاءت نتيجة 54 إيجابية و 279 سلبية.

ثم حاول الباحثون التنبؤ بمن سيختبر إيجابيًا أو سلبيًا باستخدام نموذج إحصائي يعتمد على الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا، وكان يعمل بالإضافة إلى نموذج يعتمد على بيانات الجهاز القابل للارتداء (معدل ضربات القلب وعدد الخطوات وطول النوم). لكن الجمع بين نتائج اختبار COVID-19 المتوقعة بشكل أفضل.

قال الدكتور تشيب شولي ، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو ، والذي لم يشارك في الدراسة: "أرى أن هذا النهج أكثر فائدة على مستوى السكان ، من حيث رؤية المزيد من النشاط في مجموعة سكانية بمرور الوقت".

 

و يمكن للباحثين مراقبة بيانات الأجهزة القابلة للارتداء والأعراض المبلغ عنها ذاتيًا بشكل منتظم لاكتشاف تفشي COVID-19 وإبلاغ مسؤولي الصحة العامة ، الذين يمكنهم بعد ذلك تكثيف الاختبارات المجتمعية وغيرها من التدابير للحد من انتشار الفيروس.

 

حتى الآن ، كافحت الولايات المتحدة لإبطاء الوباء، وأصيب أكثر من 9 ملايين أميركي بفيروس كورونا وتوفي 229 ألفا. تبلغ الولايات المتحدة الآن عن أكثر من حالة COVID-19 جديدة في الثانية.

 

 


أجهزة قابلة للارتداء

التنبؤ بأعراض كورونا

فيروس كورونا

حالات كورونا الإيجابية

الساعة الذكية وكورونا

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