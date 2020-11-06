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محافظ الإسكندرية ينصح المواطنين بعدم الخروج غدا من المنازل بسبب سوء الطقس

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:11 م
محافظ الإسكندرية ينصح المواطنين بعدم الخروج غدا من المنازل بسبب سوء الطقس محافظ الإسكندرية
كتب عامر مصطفى

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، تقديم للإعلامى رامى رضوان، أن المحافظة مستعدة للتعامل مع مياه الأمطار، ويهمنا الاستمرار فى الحركة المروية، مشيرا إلى أن سيارات شفط المياه متواجدة فى كل الأماكن المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها.

ووجه المحافظ، نصحية للمواطنين بعدم الخروج من المنزل غدا إلا للضرورة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك متابعة مع هيئة الأرصاد بشكل تطورات حالة الطقس.

كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. 

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.  
 
وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار. 
 

 


محافظ الإسكندرية

طقس الاسكندرية

الطقس

تعطيل الدراسة فى الاسكندرية

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