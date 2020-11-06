اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 06:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متابعة مرورية لحظية لحركة المركبات على الطرق بعد توقع هطول أمطار

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 05:30 ص
متابعة مرورية لحظية لحركة المركبات على الطرق بعد توقع هطول أمطار أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراقب الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، تحسبا لهطول أمطار وحدوث سيول مما يؤدى إلى تضرر بعض الطرق السريعة وتم غلقها لحين إجراء إصلاحات خلال الفترة الماضية.
 
كما تقوم إدارة المرور بمتابعة لحظية لحركة المركبات لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
 
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه خريطة الأمطار اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، كما يلى : 
 
القاهرة الكبرى : 
 
أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق .
 
الوجه البحري :
 
 أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... ) 
 
السواحل الشمالية وشمال سيناء : 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشید - بورسعيد - العريش ..... )
 
 
 

ادارة المرور

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

محاور المحافظات

اخبار الحوادث

توقعات الارصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

تعرف على قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 8 محافظات.. صور

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

وزيرة التضامن: دفعنا مليار و300 مليون جنيه نفقة لم تحصل حتى الآن من الأزواج

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة