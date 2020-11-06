قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف

كتب محمد صبحى

وضعت الجامعات الحكومية حزمة من الإجراءات لرفع درجة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز 8 توجيهات لتطبيقها بالجامعات للالتزام بالإجراءات الاحترازية :

1- منع الدخول من بوابات الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة

2- منع الدخول للكليات دون ارتداء الكمامة

3- الدخول بعد قياس درجة الحرارة والالتزام بالأقنعة

4- منع التجمعات بساحة الجامعة أو الكليات

5- عدم الدخول للمدرجات بدون الكمامة

6 - حرمان الطالب من حضور المحاضرة وتحويله للتحقيق حال مخالفة ارتداء الكمامة

7- التنبيه على الطلاب والعاملين بالاهتمام بالنظافة العامة

8- رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بعد بواسطة منصة الجامعة الذكية