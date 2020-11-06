اليوم السابع
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قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:40 م
قرارات عاجلة بالجامعات للوقاية من كورونا بعد تزايد الإصابات .. إنفوجراف جامعه القاهره
كتب محمد صبحى

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وضعت الجامعات الحكومية حزمة من الإجراءات لرفع درجة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتزايد معدلات الإصابة بالفيروس.
 
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز 8 توجيهات لتطبيقها بالجامعات للالتزام بالإجراءات الاحترازية :
 
1- منع الدخول من بوابات الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة
 
2- منع الدخول للكليات دون ارتداء الكمامة
 
3- الدخول بعد قياس درجة الحرارة والالتزام بالأقنعة
 
4- منع التجمعات بساحة الجامعة أو الكليات
 
5- عدم الدخول للمدرجات بدون الكمامة
 
6 - حرمان الطالب من حضور المحاضرة وتحويله للتحقيق حال مخالفة ارتداء الكمامة
 
7- التنبيه على الطلاب والعاملين بالاهتمام بالنظافة العامة
8- رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بعد بواسطة منصة الجامعة الذكية
 
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كورونا

وباء كورونا

اخبار التعليم

الجامعات

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