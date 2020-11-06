اليوم السابع
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سر عقار جديد للزهايمر يعمل على إبطاء تدهور الذاكرة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:30 م
سر عقار جديد للزهايمر يعمل على إبطاء تدهور الذاكرة FDA توافق على عقار جديد لمرض الزهايمر
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، تعتزم الموافقة على دواء جديد لمرض الزهايمر لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا بحلول شهر مارس، بعد أن أظهرت شركة بيجين "Biogen "، أن علاجه قد يبطئ من تقدم مرض الذاكرة، وسيراجع المنظمون الأمريكيون العقار المسمى" aducanumab "للموافقة عليه، حيث تم إصدار وثائق حول العلاج، وقالوا إن شركة تصنيع الدواءBiogen ، أظهرت علامات مقنعة بشكل استثنائي على العقار الذى يعمل على تقليل عدد "تشابكات"بروتين ضار يسمى تاو يتراكم في أدمغة مرضى الزهايمر.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع الحصول على الموافقة في مارس المقبل، وسيكون العقار أول دواء تتم الموافقة عليه لعلاج مرض الزهايمر منذ عام 2003، موضحة أنه عند الموافقة، سيكون الدواء هو الأول الذي يبدو أنه يبطئ فقدان الذاكرة.

وقال المنظمون، إن الهيئة الأمريكية "FDA" تستعد للموافقة على العقار الجديد لعلاج مرض الزهايمر لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقال موظفو" FDA"، إن بيجين Biogen أظهر دليلاً "مقنعًا بشكل استثنائي" على أن عقارها التجريبي لمرض الزهايمر فعال، مما يزيد من فرص الحصول على موافقة سريعة ويرفع أسهم الشركة.

ويبدو أن العقار المسمى aducanumab يقلل من وجود بروتين ضار يسمى تاو يتراكم في التشابكات التي تظهر في أدمغة مرضى الزهايمر.

وقالت "ديلى ميل ": يمكن أن تأتي موافقة الهيئة  الأمريكية بحلول شهر مارس، مما سيجعل من عقار "أدوكانوماب" أول علاج جديد للمرض منذ عقود وأول علاج يبدو أنه قادر على إبطاء تقدم الحالة المميتة التي تصيب العقل، وتصيب ملايين الأشخاص.

 

 


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