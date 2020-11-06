تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة فى أول أسبوع من نوفمبر

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، بحجم تداول بلغ 8.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 548 مليون جنيه، يليه سهم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 50.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 271.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول بلغ 151.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 200.4 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 66.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 181.9 مليون جنيه، ثم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 54.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 172.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 4.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 159.9 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 106.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 151.8 مليون جنيه، ثم " المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 104.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 44.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "البنك المصري لتنمية الصادرات" بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 98.1 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.