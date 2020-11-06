تعرف على أسباب واعراض التهاب الأنف المزمن

كتبت هند عادل

التهاب الأنف المزمن مشكلة صحية تزعج الكثير من المرضى نتيجة لاستمرار الأعراض لفترات طويلة الأمد ويستمر لأكثر من أربعة أسابيع متتالية، يختلف هذا عن التهاب الأنف الحاد الذي يستمر لبضعة أيام فقط أو حتى أربعة أسابيع، في أغلب الأحيان، يحدث التهاب الأنف المزمن بسبب الحساسية المعروفة أيضًا باسم حمى القش.

ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك عدة أسباب أخرى لا علاقة لها بالحساسية تؤدى إلى التهاب الأنف وهى الحمل، الأدوية، وجود مهيجات في الهواء، التدخين، حالات طبية أخرى مثل الربو أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن .

ينتج التهاب الأنف التحسسي (حمى القش) عن استجابة تحسسية لمسببات حساسية معينة ، مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة أثناء الاستجابة التحسسية ، يبالغ الجهاز المناعي بجسمك في رد فعله تجاه وجود أحد هذه المواد المسببة للحساسية في الهواء.

حساسية الأنف

التهاب الأنف غير التحسسي هو أي شكل من أشكال التهاب الأنف لا يشمل جهاز المناعة في الجسم. غالبًا ما تحدث بسبب المشكلات البيئية ، مثل تلوث الهواء أو دخان التبغ أو الروائح القوية. في بعض الحالات ، لا يمكن تحديد السبب.

التهاب الأنف المزمن غير التحسسي ليس شائعًا مثل التهاب الأنف التحسسي يمثل التهاب الأنف المزمن غير التحسسي حوالي ربع حالات التهاب الأنف.

أسباب التهاب الأنف التحسسي



في التهاب الأنف التحسسي ، ترتبط المواد المسببة للحساسية الموجودة في الهواء بمادة تسمى الجلوبولين المناعي E (IgE) في الأنف يطلق جسمك مادة كيميائية تسمى الهيستامين للمساعدة في الدفاع ضد مسببات الحساسية ينتج عن إطلاق الهيستامين أعراض التهاب الأنف التحسسي.

أسباب التهاب الأنف غير التحسسي



على عكس التهاب الأنف التحسسي ، فإن التهاب الأنف غير التحسسي لا يشمل الجهاز المناعي يُعتقد أن التهاب الأنف غير التحسسي يحدث عندما تتوسع الأوعية الدموية داخل الأنف هذا يؤدي إلى تورم واحتقان من غير المعروف بالضبط سبب تمدد الأوعية الدموية في الأنف ، ولكن قد يحدث رد الفعل من خلال المهيجات أو تلوث الهواء في البيئة مثل:عطور، المنظفات، روائح قوية، الضباب الدخاني، دخان التبغ، تقلبات في الطقس مثل الهواء البارد أو الجاف، التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، مثل البرد أو الأنفلونزا.

الأطعمة أو المشروبات الساخنة أو الحارة (التهاب الأنف الذوقي)، أو الأدوية مثل الأسبرين، ومضادات الاكتئاب، موانع الحمل الفموية، الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل أو الحيض أو أمراض الغدة الدرقية، الضغط العصبى، جراحة الجيوب الأنفية واسعة النطاق، المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الممرات الأنفية بما في ذلك الحاجز المنحرف والزوائد الأنفية المتضخمة، الحالات الطبية الأخرى ، بما في ذلك الارتجاع المعدي المعوي ، أو الربو ، أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

أعراض التهاب الأنف

