اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المطهرات وموسم المدارس يرفعان الطلب على المنتجات الكيماوية والمنظفات

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص
المطهرات وموسم المدارس يرفعان الطلب على المنتجات الكيماوية والمنظفات مطهرات كيماوية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى ظهور فيروس كورونا المستجد إلى تغير في خريطة الصناعات التحويلية خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصدر الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر ارتفاعا بواقع 111.56، مقارنة بـ101.46 في شهر يوليو الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.
 
ورصدت بيانات الإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة إلى 88.83 في أغسطس الماضي، مقابل 87.29 في شهر يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 1.77٪، نتيجة لزيادة الطلب على الملابس الجاهزة مع دخول موسم المدارس.
 
وفى المقابل تراجع الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته لـ53.10 خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 58.38 بشهر يوليو الماضي، حيث بلغ بنسبة انخفاض 9.04%، وأرجع الجهاز ذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار أقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.
 
أما الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية "طوب وزجاج وأسمنت" فقد بلغ 61.53 خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ67.01 في شهر يوليو الماضي، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 8.18٪، وذلك بسبب تراجع الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.
 
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2020، وبلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 94.75 خلال شهر أغسطس الماضي "أولي" مقابل 93.73 خلال شهر يوليو الماضي "نهائي" بنسبة ارتفاع بلغت 1.08٪.

مطهرات

جهاز الاحصاء

الاحصاء

المدارس

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

النيابة العامة تدشن وسيلة تواصل مع المواطنين عبر تويتر

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة تسجل 201 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة