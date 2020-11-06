اليوم السابع
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الكهرباء تنفى إسناد تحصيل الفواتير لشركة خاصة لوجود عجز في أعداد المحصلين

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:14 ص
الكهرباء تنفى إسناد تحصيل الفواتير لشركة خاصة لوجود عجز في أعداد المحصلين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الكهرباء ، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء بشأن إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين، مُوضحةً أن عملية تحصيل الفواتير تتم بواسطة المحصلين التابعين للوزارة، أو عبر وسائل السداد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg)، وكذلك منافذ شركات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
 
 
وفي سياق متصل، تم توفير نحو 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)، وكذلك يمكن سداد الفواتير من خلال خدمة فوري في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري
 
 

الكهرباء

تحصيل الفواتير

الحكومة

شركات التحصيل

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