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القوى العاملة تعلن توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل لـ4 آلاف جنيه

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:20 م
القوى العاملة تعلن توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل لـ4 آلاف جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2998 فرصة عمل منها 917 لم يتم استيفائها من الشهر الماضى للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى ، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها فى شهر نوفمبر الحالى 2020.

وقال سعفان، فى تصريحات صحفية، اليوم ، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى "برنامج طالبى العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 1073 على مهنة مندوب مبيعات من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، و795 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و157 مشرف أمن، 113 عامل إنتاج، و44 عامل خياطة ، و15 عامل قص، و50 فنى لحام، و20 فنى دوكو، و23 فنى خراطة، و20 فنى برادة ، و20 فنى فيبر، و5 محاسبين يصل الراتب لـ 4000 جنيه، و15 كيميائى، و 18 سائق كلارك، و15 فنى كهرباء كنترول، و10 فنى ميكانيكى، و 200 عضو فريق "عامل بالمطبخ، وويتر ، وطباخ " للعمل بمحافظات أكتوبر، والإسماعيلية، والفيوم، والغردقة، و50 فنى صيانة، و81 عامل خدمات ، و50 مساعدات إنتاج، و35 عامل جودة ، و53 عامل تعبئة، و20 سائق درجة أولى .

كما تشمل الفرص كاشير، وسائق تروسيكل ، وبائعين، ومسئول مبيعات ، وفنى كاميرات مراقبة ، وفنى كاوتش ، وعمال تشكيل معادن ، ومندوب سائق ، ومشرفة حضانة .

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