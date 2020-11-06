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الحكومة: لا علاقة نهائياً بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:13 ص
الحكومة: لا علاقة نهائياً بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم وزارة التعليم العالي
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التعليم العالى فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية، تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوسع الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية، تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، وأنه لا علاقة نهائياً بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم، مُوضحةً أن مجانية التعليم هي حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
 
وشددت على أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية، هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، فضلاً عن تخفيف الضغط العددى على الجامعات الحكومية، مما يسهم فى رفع جودة المنظومة التعليمية بها.
 
وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء، تم افتتاح فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر في محافظة جنوب سيناء، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 كليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من (مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ) بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، كما تتضمن كليات الجامعة تخصصات: (الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم)، وقد تم بدء الدراسة رسمياً بفرع الجامعة هذا العام بكليات الزراعة، وطب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والطب البشري، والعلوم الإدارية، والصناعات التكنولوجية.
 
 

الجامعات الاهلية

مجانية التعليم

الحكومة

مصطفى مدبولى

التعليم العالى

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