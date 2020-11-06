الحكومة تفند شائعة اتجاهها لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الطيران المدنى، أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، مُشددةً على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلاً عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.

وفي إطار السعي الدائم لتقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني لتصبح بمقتضاه مصر للطيران شريكاً استراتيجياً في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسي العاصمة الغانية أكرا، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإفريقي.