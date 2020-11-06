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التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:00 ص
التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أكدت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتاً، لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعى، لافته الى أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر - 4 سنوات يبلغ 12 مليون و480  ألفا و590  طفلا وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر-18) ، كما أن عدد الاطفال المسجلين في دور الحضانة 980423 طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى 8%، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين فى فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من 4 - 6 سنوات تصل إلى 30٪، موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين فى التعليم الابتدائى والمسجلين فى التعليم قبل المدرسى (دور الحضانة وحدائق الروضة).

وأضافت وزيرة التضامن أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانياً، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقاً لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال فى الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازيه في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.

على جانب أخر تكثف وزارة التضامن الاجتماعى حملات مفاجئة على حضانات الأطفال التى تم إعادة فتحها مره أخرى على أن تقوم كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفى حالة عدم الالتزام تعرض الحضانة نفسها لإلغاء الترخيص وذلك بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد.

وكشف تقرير لوزارة التضامن عن فتح ما يقرب 3200  حضانة فى مختلف المحافظات حتى الآن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، من إجمالى ما يقرب من 14 ألف حضانة منتشرة على مستوى الجمهورية والتأكد من كافة الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالاستمرار فى المتابعة والتاكيد على وجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الأسرة والطفولة، كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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