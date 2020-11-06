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التربية والتعليم تنفى زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:11 ص
التربية والتعليم تنفى زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة التعليم
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، ما تردد من أنباء بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، مُوضحةً التزام المدارس سواء الخاصة أو التجريبية برسوم الكتب الدراسية المقررة من قبل الوزارة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة عدم التزام المدرسة بالرسوم المقررة.

كما نفت الوزارة، ما تردد من  أنباء بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية، مُوضحةً أن نماذج امتحانات المواد الدراسية يتم إتاحتها عبر جهاز التابلت الخاص بالطلاب من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها مسبقاً من قبل الوزارة وليس من ضمنها تطبيقات الهاتف المحمول، مُحذرةً الطلاب من تلك التطبيقات المزيفة التي تستهدف الإضرار بالعملية التعليمية.


التربية والتعليم

الرسوم الدراسية

العام الدراسى

اخبار عاجلة

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