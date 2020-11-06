الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية

كتب-أحمد صلاح العزب

حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للإرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خلال الأوقات المتاخرة ليلًا أو في الصباح الباكر خاصة هذه الفترة التى تشهد تغيرا فى الفصول .

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الاعلامى رامى رضوان: يجب أن يراعي المواطنين حالة الطقس يوميا وبناءً عليه يقوموا بتحديد ملابسهم حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد".

وواصل رئيس التحاليل والتنبؤات للأرصاد الجوية، أنه خلال اليومين الماضيين وآيضا خلال الأيام الثلاثة القادمه قد تكون هناك فرص لسقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وخاصة على السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط والبحيرة، وقد تصل إلى القاهرة أمطار خفيفة غير مؤثرة.

وأكد شاهين على، أن الشاهقة التى ظهرت بالإسكندرية لا تعتبر فى الإسكندرية ولكنها تم رؤيتها داخل البحر المتوسط من المدينة، موضحا أن السحب الرعدية هى التى أدت إلى ظهور هذه الظاهرة، متابعا أنها كانت على الحدود الملاحية لمصر، وتكون غير مؤثرة على الإسكندرية ومدن السواحل الشمالية.