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اعرف لجنتك الانتخابية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:25 ص
اعرف لجنتك الانتخابية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

 

أولا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

 

 


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