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استقرار سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 6-11-2020 أمام الجنية المصرى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:42 ص
استقرار سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 6-11-2020 أمام الجنية المصرى الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 6-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع،  وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) يهدد بتبديد المكاسب التي جنتها اقتصادات الدول الناهضة والنامية على مدار العقدين الماضيين الذين شهدا تحسنا في مستويات الخلاص من الفقر ورفع متوسط أعمار المواطنين في تلك البلدان، مؤكداً أن الأزمة الصحية الراهنة تضع اقتصادات هذه الدول على المحك وتتسبب في مزيد من الاتساع في الفجوة القائمة بين الأغنياء والفقراء.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء .

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08   جنيه للشراء.

4.19   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07   جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.07   جنيه للشراء.

4.19   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.


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