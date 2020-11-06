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استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:45 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 6-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلاً في البنك الأهلى المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

استقر الدولار مقابل العديد من العملات اليوم الجمعة، لكن متعاملين يقولون إنه من المرجح أن يتكبد المزيد من الخسائر إذ تبدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل الآمال في تحفيز كبير لدعم الاقتصاد في أي وقت قريب.

ويراهن المستثمرون على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح الرئيس القادم لكن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، مما سيجعل من الصعب على الديمقراطيين تمرير حزمة إنفاق مالي أكبر مما كانوا يسعون إليه.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع  .

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع .


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

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