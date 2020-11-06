اليوم السابع
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إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل تنظم أنشطة توعوية للتعريف بالمنظومة فى أسوان

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 03:32 م
إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل تنظم أنشطة توعوية للتعريف بالمنظومة فى أسوان التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، تنظيم فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية فى أسوان أنشطة توعوية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وأشارت إدارة المشروع، إلى عقد فريق الإعلام والتوعية بمديرية صحة أسوان ندوات تثقيفية عن التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميته للعاملين بمديرية الأوقاف وقصر ثقافة العقاد بأسوان

وأضافت أن الندوات تضمنت التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومنها محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، والتى سجل بها 548 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن المواطن هو الثروة الحقيقية، وأن الحفاظ على صحته على رأس أولويات الدولة، والتى تسعى جاهدة لتقديم كافة المتطلبات وكل أوجه الدعم لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر"، بما يكفله من الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين داخل مصر وخارجها بجودة وكرامة ودون تمييز حيث أن الاستثمار فى صحة المواطن هو ركيزة أساسية لبنائه وبناء مستقبل البلاد، لافتا إلى أهمية عقد مثل هذه الأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة ورفع وعى المواطنين بأهميتها وما تقدمه من خدمات صحية متميزة ومتابعة طبية دورية تعود بالنفع عليهم سواء من الأصحاء أو المرضى.

 


الرعاية الصحية

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