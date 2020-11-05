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وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:00 ص
وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات الوزير كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل، قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات حركة القطارات التى قدرت بالساعات مع تطبيق إجراءات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات ودون الإخلال بإجراءات الأمان.
 
وشهدت حركة القطارات على مدار اليومين الماضيين ارتباك شديد على كافة الخطوط بالجمهورية وتأخيرات وصلت لأكثر من ساعتين بخطوط، حيث استغرقت  الرحلة على الخط القاهرة - الإسكندرية فترات وصلت إلى 5 ساعات فى بعض الرحلات رغم أنه مخطط ألا تزيد عن ثلاث ساعات، ووصلت لأكثر من 5 ساعات بخط القاهرة ـ اسوان، حيث مخطط الرحلة 13 ساعة تقريبا لكنها تتعدى حاليا 17 ساعة فى بعض الرحلة.
 
وارجعت المصادر التأخيرات إلى قيام سائقى القطارات بتشغيل أجهزة التحكم الآلى بجرارات القطارات (ATC) احتجاجا منهم على الحكم على سائق «قطار النجيلي» الذى وقع فى مارس الماضى وتسبب فى إصابة 13 راكبا بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلى بجرار قطاره.
 
 
 
 
 

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