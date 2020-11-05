اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق شهر عقارى نادى اليخت بقسم الجمرك بالاسكندرية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:58 م
وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق شهر عقارى نادى اليخت بقسم الجمرك بالاسكندرية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المستشار عمر مروان ، وزير العدل، قرارا بإنشاء فرع لتوثيق الشهر العقارى باسم فرع توثيق نادى اليخت ، بقسم شرطة الجمرك يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7409 لسنة 2020، بشأن بإنشاء فرع لتوثيق الشهر العقارى باسم فرع توثيق نادى اليخت بقسم شرطة الجمرك يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره داخل نادي اليخت ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجى مكانيا أو تتفرع المختص نوعيا.

 

999
999

 


مكتب توثيق

الشهر العقارى

نادى اليخت

الاسكندرية

وزير العدل

عمر مروان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية.. التحول الرقمى والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة أهم أولويات المرحلة الحالية.. المستشار عمر مروان يؤكد تجديد الحبس الاحتياطى ورفع الدعاوى أون لاين.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:00 م

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بالإسكندرية.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:51 ص

وزير العدل يوقع بروتوكول تطوير مجمع محاكم أحمد عرابى بالإسكندرية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:20 ص

وزير العدل: تطوير ملموس بكافة المحاكم لكى تليق بالمواطن المصرى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:53 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة