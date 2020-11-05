وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق شهر عقارى نادى اليخت بقسم الجمرك بالاسكندرية

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان ، وزير العدل، قرارا بإنشاء فرع لتوثيق الشهر العقارى باسم فرع توثيق نادى اليخت ، بقسم شرطة الجمرك يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7409 لسنة 2020، بشأن بإنشاء فرع لتوثيق الشهر العقارى باسم فرع توثيق نادى اليخت بقسم شرطة الجمرك يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره داخل نادي اليخت ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجى مكانيا أو تتفرع المختص نوعيا.