وزيرة الهجرة: نظمنا عددا من الزيارات للمشروعات القومية للشباب الدارسين بالخارج

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن جائحة كورونا مثلت تحديا كبيرا أمام الوزارة خاصة فى عودة الشباب من الخارج، مضيفة أنه تم تنظيم عددا من الزيارات للمشروعات القومية للشباب الدارسين في الخارج.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش جولة شباب الدارسين في الخارج في محمية وادى دجلة، إلى أن مؤتمرات الشباب لها أهمية كبيرة في إزالة الحدود بين الشباب والمسئولين، موضحة أن الدارسين في الخارج سفراء مصر في الترويج لما تحققه من إنجازات.

وأكدت أن تحديات وزارة الهجرة انخفضت بشكل كثير عن الفترة الأولى لعودة الوزارة، لافتة إلى أن عمل وزارة الهجرة يتطلب التواصل المباشر.

وأوضحت أن صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن كل المبادرات التى تطلقها الوزارة، مردفة: "ننظم مبادرة مصر تستطيع بالصناعة ديسمبر المقبل بالتعاون مع عدد من الوزارات".

وذكرت أن القيادة السياسية تثمن على دور المرأة فى مصر، حيث أن المرأة المصرية أثبتت أنها تستطيع الحفاظ على بيتها وعملها، مستطردة: متفائلة بالفترة المقبلة وقدرة مصر على تجاوز الصعاب، وفتحنا أبوابنا أمام جميع المصريين في الخارج للعودة بالرغم من كورونا".