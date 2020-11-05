اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: نظمنا عددا من الزيارات للمشروعات القومية للشباب الدارسين بالخارج

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:17 م
وزيرة الهجرة: نظمنا عددا من الزيارات للمشروعات القومية للشباب الدارسين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن جائحة كورونا مثلت تحديا كبيرا أمام الوزارة خاصة فى عودة الشباب من الخارج، مضيفة أنه تم تنظيم عددا من الزيارات للمشروعات القومية للشباب الدارسين في الخارج. 
 
وأشارت خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش جولة شباب الدارسين في الخارج في محمية وادى دجلة، إلى أن مؤتمرات الشباب لها أهمية كبيرة في إزالة الحدود بين الشباب والمسئولين، موضحة أن الدارسين في الخارج سفراء مصر في الترويج لما تحققه من إنجازات. 
 
وأكدت أن تحديات وزارة الهجرة انخفضت بشكل كثير عن الفترة الأولى لعودة الوزارة، لافتة إلى أن عمل وزارة الهجرة يتطلب التواصل المباشر.  
 
وأوضحت أن صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن كل المبادرات التى تطلقها الوزارة، مردفة: "ننظم مبادرة مصر تستطيع بالصناعة ديسمبر المقبل بالتعاون مع عدد من الوزارات".
 
وذكرت أن القيادة السياسية تثمن على دور المرأة فى مصر، حيث أن المرأة المصرية أثبتت أنها تستطيع الحفاظ على بيتها وعملها، مستطردة: متفائلة بالفترة المقبلة وقدرة مصر على تجاوز الصعاب، وفتحنا أبوابنا أمام جميع المصريين في الخارج للعودة بالرغم من كورونا".
 

وزيره الهجره

عوده المصرييه

ألشباب

المراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نبيلة مكرم: نتطلع لإقامة ملتقى يجمع وزراء الهجرة العرب لدعم قضايا الوطن العربى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:30 م

وزيرة الهجرة تكشف لـ"اليوم السابع" ترتيبات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.. نبيلة مكرم: بدء إعداد قاعدة بيانات بخبراء مصر فى الخارج بمجالات الصناعة لدعوتهم.. وتؤكد: لدينا الكثير من العاملين بكبرى الشركات حول العالم

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:38 م

اجتماع لوزراء الهجرة والصناعة وقطاع الأعمال مع العربية للتصنيع للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:49 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة