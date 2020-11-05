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هانى يونس: المدن الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل وستزيد من الفرص الاستثمارية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:17 م
هانى يونس: المدن الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل وستزيد من الفرص الاستثمارية
ماجد تمراز

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أكد هاني يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن مدن الجيل الرابع في الدلتا والمنصورة، تعنى أن الدولة سابقة بخطوة في ملف الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مصر عملت على الاهتمام بالمخطط الاستراتيجي القومي للتوسع العمراني في مصر، تحت إشراف خبراء مصريين في مختلف القطاعات.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الدولة لديها رؤية منذ سنوات في العديد من الملفات، وفي اهتمام كبير للخروج من المساحة السكانية الضيقة على ضفاف نهر النيل والدلتا، وكان لابد من إنشاء 50 مدينة جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الزيادة السكانية، وحاليا جارى العمل فى 22 منهم، وكانت الدولة سباقة لعمل أكبر قدر من هذه المدن".

 

وقال: "المدن الذكية وفرت فرص جيدة للاستثمار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بيقول حاجة مهمة أوي، هو إن الأرض اللي إحنا فيها أصبحت غير متاحة لإقامة مشروعات خدمة أو استثمارية، معدش في مكان تاني خلاص في أماكن التكدس، وكان لازم نبص للمدن الجديد ونعمل على إعمارها، والمنصورة الجديدة هي أحد ثمار هذه المشروعات بمساحة 7400 فدان".

 

وأضاف: "لدينا إسكان يناسب كافة شرائح الدخل، وفي جميع أنواع الخدمات من مدارس ووسائل ترفيه".


الإسكان

وزاره الإسكان

الحكومه

الحكومه المصريه

هانى يونس

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