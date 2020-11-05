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نبيلة مكرم: نتطلع لإقامة ملتقى يجمع وزراء الهجرة العرب لدعم قضايا الوطن العربى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:30 م
نبيلة مكرم: نتطلع لإقامة ملتقى يجمع وزراء الهجرة العرب لدعم قضايا الوطن العربى وزيرة الهجرة و الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
كتب محمود راغب

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، يرافقه السيد المستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
 
وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير أحمد رشيد خطابى والمستشار أحمد أمين، واستعرضت دور وزارة الهجرة فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المختلفة فى مصر، والتى كان آخرها انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب هذا العام، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة لم تدخر جهدًا فى حث الجاليات المصرية المختلفة على المشاركة فى تلك الاستحقاقات، إيمانًا بأهمية دور المصرى بالخارج فى بناء مستقبل وطنه مصر ودعم الحياة النيابية فيها، من خلال تعريف هذه الجاليات بالخطوات والإجراءات التي لابد من اتباعها أثناء المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة عبر أفلام قصيرة وفيديوهات توضيحية ومنشورات على منصات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع ناخبي الخارج عبر تطبيق "زووم"، علاوة على إطلاق غرفة عمليات للوزارة يعمل فريقها على مدار الساعة لمتابعة تصويت المصريين في الاستحقاقات الانتخابية وتلقي استفساراتهم والرد عليها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا ما اتضح جليًا في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب التي أجريت مؤخرًا، خاصة بعد إقرار آلية التصويت بالبريد ىالسريع التي أتاحتها الهيئة حفاظًا على سلامة وصحة الناخبين المصريين بالخارج في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
كما استعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة وتعمل عليها، حيث ناقشت أهداف مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير سبل الهجرة الآمنة والتأهيل والتدريب اللازم لشبابنا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي، لافتة إلى إعلان السيد رئيس الجمهورية بأنه منذ عام 2016 لم تخرج من مصر مركب للهجرة غير الشرعية وهذا نجاح باهر للدولة المصرية، كما تحدثت عن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لربط خبرائنا وعلمائنا في الخارج بالوطن، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة السادسة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".
 
وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم أيضًا عن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أطفالنا وشبابنا المهاجرين على التحدث باللغة العربية وتحديدا اللهجة المصرية، وكذلك مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين المصريين، لتقريب هؤلاء الشباب من وطنهم مصر للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة. 
 
من جانبه، أعرب السفير أحمد رشيد خطابي عن سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، وأشاد بالجهود العظيمة التي تبذلها الوزارة في كافة الملفات ورعاية المواطنين بالخارج وحل مشكلاتهم، مثمنًا قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة ما يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وحمايته.
 
وفي نفس السياق، أثنى خطابي على النموذج المصري في سير العملية الانتخابية لكافة الاستحقاقات الدستورية، وذلك في إطار متابعة مدى المشاركة السياسية للمواطنين وانتهاج مصر للمسار الديمقراطي، وذلك انطلاقًا من كونه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، مشيدًا بالتعديلات التي أجريت على الدستور المصري العام الماضي والتي حرصت على زيادة تمثيل شرائح مختلفة من المواطنين كالمصريين بالخارج والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تطلعها إلى إقامة ملتقى لكافة وزراء الهجرة بالدول العربية والجهات العربية الأخرى المعنية بهذا الملف، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات وصولا إلى خلق قوى ناعمة من الجاليات العربية بالخارج تدعم قضايا الوطن العربي في مختلف الجوانب.
 
 

الهجره

وزيره الهجره

الجامعه العربيه

الهجره غير الشرعيه

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