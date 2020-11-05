اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 نوفمبر 2020 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار بسفارة مصر بالرياض: انهاء نظام الكفيل يتيح حرية التنقل بين أصحاب الأعمال

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:51 م
مستشار بسفارة مصر بالرياض: انهاء نظام الكفيل يتيح حرية التنقل بين أصحاب الأعمال برنامج مساء dmc
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد رجائى المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالرياض، إن المبادرة  التى اطلقتها وزارة القوى العاملة هي نهاية لنظام الكفيل نهائيا، والتي استمرت أكثر من سبعين عاما، مشيرا إلى أن المبادرة تعود فائدتها على العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص .
 
وتابع رجائى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان، أن الاستقدام والزيارة العائلية كانت لابد من موافقة صاحب العمل والمبادرة الجديدة منعت هذا الآمر وأعطت العامل حق فى هذا الامر دون موافقة صاحب العمل.
 
وواصل رجائى قائلا إن المبادرة الجديدة تعطى الوافدين حرية الخروج النهائي فور انتهاء دون موافقة صاحب العمل "الكفيل"، مؤكدا على أن انهاء نظام الكفيل يتيح حرية التنقل بين أصحاب الأعمال .

برنامج مساء DMC

نظام الكفيل

صاحب العمل

انهاء نظام الكفيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

المرور يغلق طريق الواحات ويجرى تحويلات لحركة السيارات لمدة 6 شهور

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

التضامن تشكل لجنة لوضع لوائح وضوابط تقنين أوضاع 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلق على خطاب إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

النيابة تأمر بحبس طبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل فاضح فى وسيلة نقل

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة