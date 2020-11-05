مستشار بسفارة مصر بالرياض: انهاء نظام الكفيل يتيح حرية التنقل بين أصحاب الأعمال

كتب-أحمد صلاح العزب

قال أحمد رجائى المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالرياض، إن المبادرة التى اطلقتها وزارة القوى العاملة هي نهاية لنظام الكفيل نهائيا، والتي استمرت أكثر من سبعين عاما، مشيرا إلى أن المبادرة تعود فائدتها على العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع رجائى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان، أن الاستقدام والزيارة العائلية كانت لابد من موافقة صاحب العمل والمبادرة الجديدة منعت هذا الآمر وأعطت العامل حق فى هذا الامر دون موافقة صاحب العمل.

وواصل رجائى قائلا إن المبادرة الجديدة تعطى الوافدين حرية الخروج النهائي فور انتهاء دون موافقة صاحب العمل "الكفيل"، مؤكدا على أن انهاء نظام الكفيل يتيح حرية التنقل بين أصحاب الأعمال .