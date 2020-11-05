اليوم السابع
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مسؤل بـ"القابضة الكيماوية " يؤكد توطين التكنولوجيا يقلل من الاستيراد

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:00 م
مسؤل بـ"القابضة الكيماوية " يؤكد توطين التكنولوجيا يقلل من الاستيراد اللواء على صبرى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد اللواء على صبرى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن توطين التكنولوجيا الصناعية يساهم بشكل مباشر فى خفض الاستيراد وبالتالى تحسين الميزان التجارى مما ينعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد الوطنى ، موضحا فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن هناك حاجة ضرورية لتحديد السلع والمنتجات التى نستوردها وبحث تصنيعها فى مصر من خلال القطاع الخاص ، لافتا أن القطاع الخاص لم يستغل الطفرة الكبيرة التى حدثت فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء فى مجال الطاقة أو البنية الأساسية والأراضى الصناعية ، بجانب الاصلاحات التشريعية الكبيرة التى حسنت من مناخ الاستثمار .
 
وأضاف صبرى ، أن القطاع الخاص المصرى لم يساهم المساهمة المتوقعة فى نمو الاقتصاد وفى التوسع فى الصناعة ، وبالتالى من المهم أن يدخل القطاع الخاص بقوة فى مختلف الصناعات والاستفادة من المزايا الكبيرة خاصة أن القطاع الخاص قادر على توفير الاف الوظائف للشباب ، مما يساهم فى القضاء على البطالة ، لافتا الى أنه من أبرز القطاعات التى يمكن القطاع الخاص دخولها حاليا قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات " الهجين " التى تعمل بالكهرباء والوقود التقليدى والمساهمة فى تحويل مصر لمركز اقليمى لها وتصديرها لافريقيا ومختلف دول العام ، لافتا أن صناعة الأمونيا والأسمدة أيضا من الصناعات التى يمكن التوسع فيها نظرا لوجود وفرة فى الغاز الطبيعى .
 
 

الصناعة

على صبرى

قطاع الاعمال العام

الغاز الطبيعى

السيارات الهجين

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