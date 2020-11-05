اليوم السابع
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مركز الأزهر للفتوى يصدر كتاب "ولد الهدى" فى إطار احتفالاته بالمولد النبوى

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:29 م
مركز الأزهر للفتوى يصدر كتاب "ولد الهدى" فى إطار احتفالاته بالمولد النبوى مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

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أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كتاب: «وُلِدَ الهدى ﷺ»، فى إطار احتفالاته بِذِكْرى مِيلادِ سَيِّدنا رسول الله ﷺ،؛ احتفاءً به ﷺ، وإحياءً لِسِيرتِه وسُنَّته، وتعريفًا بحُقُوقِه ومكانَتِه؛ مِن خلال ورقاتٍ قليلةٍ، وكلماتٍ مُختصرةٍ، ومعانٍ جامعةٍ مُستَقَاةٍ من النُّصوص المعصُومَة، والآثار الشَّريفة.
 
وتضمن الكتاب التعريف بالرسول ، بالإضافة إلى باب "الدنيا قبل بعثة الرسول"، وتعاليمه ووصفه وسيرته، كما تضمن الكتاب ما يجب وما يستحيل وما يجوز فى حق الرسول، بالإضافة إلى أخلاقه وهديه ومكانته ومعجزاته وحقوقه.
 
وكان قد أعدَّ المركز مادة فيلمية مصورة شملت ما يقرب من 30 حلقة تحت عنوان «علَّمنا النبي ﷺ»، تحدثت عن تعاليم المصطفى ﷺ وتوجيهاته الأخلاقية والاجتماعية والفكرية والثقافية للأمة؛ بما يحقق رفعتها وسموها؛ أخلاقيًّا، وفكريًّا.
 
بالإضافة إلى إطلاق حملة إلكترونية من خلال صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مولد الهادي ﷺ»، تُذكّر بفضل النبي ﷺ، وعلو قدره ومنزلته. 
 
كما قام أعضاء المركز بعمل 20 بثًّا مباشرًا عن النبي ﷺ على صفحات المركز والعديد من المواقع الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتضمنهم بثًّا مباشرًا هو الأول من نوعه لمدة ثلاث ساعات متواصلة قام من خلاله أعضاء المركز بالتحدث عن سيرة سيد المرسلين ﷺ، وتخلله بعض المدائح النبوية .
 
يأتى ذلك بالإضافة إلى نشر ما يزيد على 370 فتوى نصية ترد من أسئلة واستفسارات المستفتين المتابعين لصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها: مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكيفية الاحتفال به، والرد على من يحرمون الاحتفال بمولده ﷺ.
 

 


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