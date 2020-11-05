مركز الأزهر للفتوى يصدر كتاب "ولد الهدى" فى إطار احتفالاته بالمولد النبوى

كتب لؤى على

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كتاب: «وُلِدَ الهدى ﷺ»، فى إطار احتفالاته بِذِكْرى مِيلادِ سَيِّدنا رسول الله ﷺ،؛ احتفاءً به ﷺ، وإحياءً لِسِيرتِه وسُنَّته، وتعريفًا بحُقُوقِه ومكانَتِه؛ مِن خلال ورقاتٍ قليلةٍ، وكلماتٍ مُختصرةٍ، ومعانٍ جامعةٍ مُستَقَاةٍ من النُّصوص المعصُومَة، والآثار الشَّريفة.

وتضمن الكتاب التعريف بالرسول ، بالإضافة إلى باب "الدنيا قبل بعثة الرسول"، وتعاليمه ووصفه وسيرته، كما تضمن الكتاب ما يجب وما يستحيل وما يجوز فى حق الرسول، بالإضافة إلى أخلاقه وهديه ومكانته ومعجزاته وحقوقه.