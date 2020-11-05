اليوم السابع
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مدير العمليات الميدانية لتكافل وكرامة يكشف الفئات المستحقة والمستهدفة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:04 م
مدير العمليات الميدانية لتكافل وكرامة يكشف الفئات المستحقة والمستهدفة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن في 2015 كان برنامج تكافل وكرامة قد بدأ في المحافظات الأكثر فقرا في صعيد مصر، أسيوط وسوهاج وجنوب الجيزة، ثم المراحل الأخرى.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا،  أنه في عام 2017 بدأ ينتشر البرنامج على مستوى قرى ومحافظات الجمهورية، ويغطى البرنامج حاليا جميع القرى، وفى آخر حصائية في أكوبر 2020، 3.6 مليون مستفيد. 
 
وأشار مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إلى أن ترتيب الفئات المستحقة وهى الأسر الأولى بالرعاية، من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، ثم الأسر المعيلة مثل الأرملة والمطلقة والمنفصلة ذات أولاد، وهى الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى.
 
 

تكافل وكرامه

الفئات المستهدفه

الايتام

الاسر الاكثر احتياجا

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