اليوم السابع
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مديرية أمن القاهرة تستعد لتأمين انتخابات مجلس النواب بقطاعات العاصمة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:12 ص
مديرية أمن القاهرة تستعد لتأمين انتخابات مجلس النواب بقطاعات العاصمة قوات الامن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أنهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب، وعقد اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة اجتماعًا أمنيا مع  مديري الإدارات بالمحافظة ورؤساء القطاعات لمناقشة خطة تأمين اللجان الانتخابية.
 
 
وشدد مدير الأمن، على تطبيق سياسة الوزارة فى تأمين سير العملية الانتخابية ، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تجهيز مقاعد متحركة لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم.
 
 
ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة ، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.
 
واشتملت الخطة على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكلا من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الإنتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور و الميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي و العمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الإنتقال تحسباً لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل،  كما أكد على ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين إنتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.
 
 
كما أشتملت الخطة على قيام رجال المفرقعات بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان ومحيطها بصفة دورية حتى انتهاء عمليات التصويت وتسليمها لعناصر التأمين المكلفة بحمايتها عقب تعقيمها.

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