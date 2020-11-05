اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ مشروع معا لتطوير العشوائيات.. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:20 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ مشروع معا لتطوير العشوائيات.. صور جولة محافظ القاهرة لأعمال تنفيذ مشروع معا لتطوير العشوائيات
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الأعمال الجارية "بمدينة معا" لتطوير العشوائيات فى حى السلام ثان يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه يجرى حاليا الأعمال النهائية بالمدينة مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذى تحمله مدينة معا "بناء الإنسان قبل المكان".
 
وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعا ملموسًا. 
 
وطالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق ( مياه وصرف صحى وغاز وتليفونات وطرق )، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات. 
 
وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الثقافى والمدرستين وعدد من الوحدات السكنية. 
 
ويضم مشروع "معا" 184 عمارة على مساحة 60 فدان بإجمالي 4416 حدة سكنية ، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى إسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.
 
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مشروع معا

محافظة القاهرة

القاهرة

تطوير العشوائيات

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