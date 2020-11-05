اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت بالغرف الصناعية

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:00 ص
كل ما تريد معرفته عن قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت بالغرف الصناعية مجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (27) من القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارة الغرفة الصناعية قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة، وذلك بما لا يزيد عن 0.001 (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها.

ووفقا لنص المادة يكون الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاشتراك السنوي للغرفة الصناعية على النحو الآتى:

الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 500 جنيه، والحد الأقصى 3000 جنيه.

الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة 3000 جنيه، والحد الأقصى 15 ألف جنيه.

الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15 ألف جنيه، والحد الأقصى 30 ألف جنيه.

ويستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية.


اتحاد الصناعات

الغرف الصناعية

الاشتراك السنوى

الاشتراك السنوى للمنشآت بالغرف الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على قرار إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية

الخميس، 26 سبتمبر 2019 05:45 م

الغرف الصناعية تنتهى من ملاحظاتها على قانون اتحاد الصناعات..الأسبوع الجارى

السبت، 29 يونيو 2019 01:00 ص

تشريع مجلس الدولة ينتهى من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

السبت، 02 فبراير 2019 03:00 م

الغرف الصناعية تدرس المسودة النهائية لقانون الجمارك الجديد قبل إحالتها لـ"النواب"

الخميس، 17 يناير 2019 06:00 ص

تخصيص ميزانية مستقلة للغرف الصناعية.. وعبد العال مازحا الحكومة: "مش بقر عليكم"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على مدينة زفتى بالغربية وسحب كثيفة فى القليوبية.. أحياء الإسكندرية تكثف أعمال رفع المياه من الكورنيش والشوراع.. وطوارئ فى كفر الشيخ لموجهة الأمطار.. صور

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

أخبار مصر: إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة