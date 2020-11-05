اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى اليوم.. الممتنع عن التصويت فى الانتخابات " آثم شرعا"

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:10 م
فتوى اليوم.. الممتنع عن التصويت فى الانتخابات " آثم شرعا" دار الافتاء - ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دار الافتاء المصرية، أن الممتنع عن التصويت فى الانتخابات "آثمٌ شرعًا"، حيث أكدت الدار أن الإسلام طالب المسلمين في كل زمان ومكان بالتحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
 
وأضافت الدار، أنه لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية والتنفيذية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.
 
وشددت الدا، أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.

فتوى اليوم

دار الافتاء

التصويت بالانتخابات

مجلس النواب

فتوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدنا إسرائيلية.. والمواطنون يلجأون للزوارق.. صور

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ63% من الأصوات فى ولاية آلاسكا

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

ترامب يتقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بولاية كارولاينا الشمالية

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

"التضامن" تعلن إعادة 40 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بعد التأكد من أحقيتهم.. 70% من الدعم النقدى لمحافظات الصعيد.. واستخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من البرنامج.. ورفع دعم طلاب الجامعات من الأسر لـ200 جنيه شهريا

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

وثيقة تاريخية تكشف تبرع البحرين بـ100 ألف جنيه للمجهود الحربى سنة 69

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

وزيرة التضامن لـ اليوم السابع: رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل لـ 200 جنيه شهريا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 5-11-2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

عصابة تسرق 9 خزائن من بنك فى ميلانو بإيطاليا عبر أنفاق المجارى

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

تأجيل استئناف هدير الهادى فتاة التيك توك على حبسها عامين لـ10 ديسمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة