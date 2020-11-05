اليوم السابع
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غلق باب التحويل الإلكترونى اليوم الخميس فى معاهد جامعة الأزهر

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:00 ص
غلق باب التحويل الإلكترونى اليوم الخميس فى معاهد جامعة الأزهر جامعة الأزهر - ارشيفية
كتب لؤى على

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اكد الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ أن باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد الفوق متوسطة سوف ينتهي اليوم الخميس .
 
وأوضح مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني ، أن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني متاح لهم التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ 200 جنيهٍ فى خزينة الجامعة ، حتى يتمكن الطالب أو الطالبة من قيده في أحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.
 
 
 
 

جامعة الازهر

تنسيق جامعة الازهر

تنسيق الازهر

تنسيق الازهر 2020

معاهد

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