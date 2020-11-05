اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التحفظ على الأموال بالمعلومات والمستندات..اعرفها

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:30 ص
عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التحفظ على الأموال بالمعلومات والمستندات..اعرفها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، عقوبة من يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، ومنح القانون هذه اللجنة أن تطلب من أى جهة حكومية أو رقابية أو غير حكومية المستندات التى تساعدها فى سبيل أداء عملها.

ونصت المادة ( 14 ) من القانون على الآتى:

"للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببا موجبا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات".

فيما تنص المادة ( 15 ) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون.

وتنص المادة الثانية من القانون، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

 


الإرهاب

الجماعات الارهابيه

التحفظ على الأموال

القانون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وعى الشعب كشف مخططات تيارات التطرف فى هدم الدولة وأنهى تغلغله.. الشارع أدرك فى فترة وجيزة نوايا الجماعات الإرهابية فى تفكيك مؤسسات الدولة وتهديد الوحدة الوطنية.. و30 يونيو تنقذ مصر من حرب أهلية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 07:13 م

قناة الجزيرة للخراب والهدم.. تمارس العهر الإعلامى فى أقبح صوره.. تحريف وتزييف الحقائق والشائعات أدواتها لنشر الفوضى فى المنطقة والتشكيك فى مؤسسات الدولة المصرية.. تدعم الجماعات الإرهابية وتدعو لتبنى أفكارها

الأحد، 01 نوفمبر 2020 09:48 م

صمود الشعب وقوة الدولة المصرية تحطم مخططات الإخوان وقوى الشر.. خبراء: المصريون أفشلوا مؤامرات الأعداء وكشفوا فضائح الجماعة الإرهابية للعالم.. والأصوات المطالبة بتصنيفها تنظيما إرهابيا تتصاعد فى العديد من الدول

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 01:30 ص

الإخوانى وجدى غنيم "الداعية الفالصو".. صاحب الفتاوى المتطرفة والشاذة المحرضة على الإرهاب والعنف والقتل والتخريب.. تاجر بالدين لخدمة مصالح الجماعة الإرهابية.. فضائحه كشفت حقيقته ووجهه القبيح للناس

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:27 م

الانتهازية تلعب دورا أساسيا فى حياة الهارب محمد ناصر.. "الفلحوص" يعتمد على الصوت العالى.. باع نفسه للجماعة الإرهابية.. يتقمص شخصية مثقفة واعية وهو شخص أجوف بلا تاريخ.. ضحل الفكر رصيده الكذب والشائعات

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة