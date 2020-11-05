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طرح ذهب بأوزان خفيفة يزيد الطلب على المعدن الأصفر فى مصر

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:00 ص
طرح ذهب بأوزان خفيفة يزيد الطلب على المعدن الأصفر فى مصر ذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشف شريف ذكى، تاجر ذهب بالقاهرة، ارتفاع الطلب على الذهب خلال أكتوبر الماضى بنسبة 60%، مع ارتفاع بالقدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شريف ذكى لـ"اليوم السابع"، أن عيار 21 لا يزال متصدرا من حيث المبيعات، ومحافظات الصعيد في المقدمة من حيث الشراء، بسبب العادات الخاصة بشراء الشبكة بأوزان كبيرة، لافتا إلى أن بعض العائلات لا تزال تشترى الذهب بأوزان كبيرة تتجاوز 250 جراما و500 جرام رغم الأسعار الحالية المرتفعة نسبيا.

وأوضح "ذكى"، أن طرح أشكال ذهبية بأوزان خفيفة مثل  جرام ونصف إلى 2 جرام حرك سوق الذهب بشكل ملحوظ حاليا، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى تراجع الطلب فيها على الذهب قياسا على باقى المحافظات.

وفى سياق متصل، كشف أن هناك 5 محاذير ومخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أولها هي أن الذهب قد يكون مغشوشا أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف، المشكلة الثانية هي الفاتورة فلا بد أن تكون فاتورة بيع الذهب عليها ختم واضح، وهنا لا تصلح الفاتورة الإلكترونية، وثالث هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروقا وهنا قد تتعرض للمسائلة القانونية


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