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خلال ندوة إلكترونية..

"رجال الأعمال" تناقش فرص الاستثمار فى التطوير العقارى بمصر والبحرين

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:40 م
"رجال الأعمال" تناقش فرص الاستثمار فى التطوير العقارى بمصر والبحرين عقارات
كتب هانى الحوتى

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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد في مصر ومملكة البحرين» الأحد المقبل، يرأس الندوة كل من المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية كما يشارك في الندوة السفير المصري بمملكة البحرين ياسر شعبان. 
 
وأوضحت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، أن المؤتمر يتضمن جلسات عمل متخصصة عن فرص الاستثمار العقاري في مصر وفي مملكلة البحرين بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.
 
وأشارت، إلى أنه سيتم عقد جلسة بعنوان: «الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة» بمشاركة الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحديث عن فرص الاستثمار في المشاريع القومية الكبري، والدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي والذي يستعرض فرص الاستثمار في المشروعات السكنية والفندقية والتعليمية، والمهندس أحمد بدراوي العضو المنتدب لشركة مراكز- مجموعة الحكير القابضة ويلقي كلمة عن الفرص الاستثمارية في المشروعات التجارية بالاضافة إلى كلمة للدكتور عبدالكريم كامل أستاذ مساعد بكلية طب قصر العيني- نائب مدير مستشفي قصر العيني سابقاً عن فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحي.
 
وأضافت الجمعية، كما يتضمن المؤتمر جلسة خاصة عن فرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، يشارك فيها المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، بكلمة عن فرص الاستثمار في المدينة المتكاملة بمشروع ديار المحرق، وطلال الملا رئيس إدارة الاستثمار لشركة إنوفست ويتحدث عن فرص الاستثمار العقاري في مدينة سلمان الصناعية، وزياد جناجي الرئيس التنفيذي لشركة البلاد العقارية ويستعرض فرص الاستثمار في ضاحية السيف بالعاصمة، فيما من المقرر ان يشارك عبدالله العوضي مدير التسويق بشركة بن فقيه للاستثمار العقاري.

رجال الاعمال

التطوير العقارى

البحرين

اخبار الاقتصاد

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