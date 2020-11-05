رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث مع سفير مصر فى بولندا وضع خطة لتنمية العلاقات

كتب أحمد حمادة

استقبل المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، الذى من المنتظر استلام مهام سفير مصر فى بولندا الشهر المقبل، والمستشار التجارى المصرى فى بولندا عصام النجار لبحث سبل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية البولندية في الفترة القادمة.

وبحث الطرفان كيفية التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسبل فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالسوق البولندي لدعم الصادرات المصرية، وكيفية جذب استثمارات للسوق المصرى فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة مؤخرًا، وإن اتحاد الغرف والسفارة سيكونان بمثابة حلقة الربط بين العاصمة المصرية القاهرة ونظيرتها وارسو البولندية من خلال دراسة إنشاء غرفة مشتركة من رجال الأعمال في الجانبين.

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بزيارة السفير للاتحاد قبل استلام مهامه رسميًا في السفارة، وهذا من منطلق حرصنا على التعاون لإفادة بلدنا وتحديد بعض النقاط التي سيتم العمل من خلالها والتنسيق بين السفارة واتحاد الغرف التجارية سواء لفتح أسواق جديدة للسلع المصرية أو جذب مزيد من المستثمرين البولنديين للسوق المصرى، أو تسهيل إقامة شراكات ثنائية تفيد اقتصاد البلدين ، مُشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس رغبتنا المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية والربط بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ووضع آلية لدراسة أي معوقات ومقترحات الحلول لها وتحديد متطلبات السوقين ، وهو ما سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة.

من جانبه أكّد السفير حاتم تاج الدين، أن زيارته لرئيس اتحاد الغرف التجارية تأتي من منطلق رغبة الطرفين في حب الخير لمصرنا والاستفادة من خبرات ورؤية المهندس إبراهيم العربي، كونه من رموز مصر الاقتصاديين الوطنيين المحبين لبلدهم ويمثل القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تشكل القاعدة الاساسية للاقتصاد القومى.

وقال السفير إنه سيكون هناك تنسيقا كبيرا بين اتحاد الغرف التجارية والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية، والسعي إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات في البلدين لتسهيل إقامة شركات في الأنشطة المختلفة من خلال اتحاد الغرف التجارية، مستفيدين من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة الأخيرة.