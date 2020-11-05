اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث مع سفير مصر فى بولندا وضع خطة لتنمية العلاقات

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:54 م
رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث مع سفير مصر فى بولندا وضع خطة لتنمية العلاقات رئيس اتحاد الغرف التجارية يستقبل سفير مصر في بولندا
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، الذى من المنتظر استلام مهام سفير مصر فى بولندا الشهر المقبل، والمستشار التجارى المصرى فى بولندا عصام النجار لبحث سبل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية البولندية في الفترة القادمة.
 
وبحث الطرفان كيفية التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسبل فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالسوق البولندي لدعم الصادرات المصرية، وكيفية جذب استثمارات للسوق المصرى فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة مؤخرًا، وإن اتحاد الغرف والسفارة سيكونان بمثابة حلقة الربط بين العاصمة المصرية القاهرة ونظيرتها وارسو البولندية من خلال دراسة إنشاء غرفة مشتركة من رجال الأعمال في الجانبين.
 
وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بزيارة السفير للاتحاد قبل استلام مهامه رسميًا في السفارة، وهذا من منطلق حرصنا على التعاون لإفادة بلدنا وتحديد بعض النقاط التي سيتم العمل من خلالها والتنسيق بين السفارة واتحاد الغرف التجارية سواء لفتح أسواق جديدة للسلع المصرية أو جذب مزيد من المستثمرين البولنديين للسوق المصرى، أو تسهيل إقامة شراكات ثنائية تفيد اقتصاد البلدين ، مُشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس رغبتنا المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية والربط بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ووضع آلية لدراسة أي معوقات ومقترحات الحلول لها وتحديد متطلبات السوقين ، وهو ما سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة.
 
من جانبه أكّد السفير حاتم تاج الدين، أن زيارته لرئيس اتحاد الغرف التجارية تأتي من منطلق رغبة الطرفين في حب الخير لمصرنا والاستفادة من خبرات ورؤية المهندس إبراهيم العربي، كونه من رموز مصر الاقتصاديين الوطنيين المحبين لبلدهم ويمثل القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تشكل القاعدة الاساسية للاقتصاد القومى.
 
وقال السفير إنه سيكون هناك تنسيقا كبيرا بين اتحاد الغرف التجارية والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية، والسعي إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات في البلدين لتسهيل إقامة شركات في الأنشطة المختلفة من خلال اتحاد الغرف التجارية، مستفيدين من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة الأخيرة.
 

سفير مصر في بولندا

اتحاد الغرف التجارية

الغرف التجارية

ابراهيم العربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابية

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

أمير مرتضى: لا يجوز مقارنتى بسيد عبد الحفيظ.. منصبى مثل الخطيب

لا تستثمروا فى الذهب..

لا تستثمروا فى الذهب..

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

الداخلية تعلن استعدادها لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.. صور

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

موتى يصوتون فى الانتخابات الأمريكية.. تداول ورقة اقتراع لمتوفى منذ 36 سنة

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

كاف يعلن اختيار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

وزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات القطارات

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة