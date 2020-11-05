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جورجيا: فرز 99% من الأصوات وترامب متقدم بـ 12,764 صوتا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:06 م
جورجيا: فرز 99% من الأصوات وترامب متقدم بـ 12,764 صوتا الانتخابات الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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أكدت ولاية جورجيا، أنه تم فرز 99% من الأصوات مؤكدة أن الرئيس الأمريكي جونالد ترامب متقدم بـ 12,764 صوتا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الفارق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقدم في بنسلفانيا وجو بايدن بلغ 101 ألف صوت.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤى مختلفة فى العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين فى استطلاعات الرأى التى تتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابى، والبالغ عدد أصواته 538، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.

 


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