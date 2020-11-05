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جامعة حلوان تنظم لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم عن إجراءات كورونا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:56 ص
جامعة حلوان تنظم لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم عن إجراءات كورونا لقاء تعريفي بكلية تكنولوجيا المعلومات وبرامجها للطلاب الجدد
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية مجموعة من اللقاءات التعريفية بالكلية وبرامجها للطلاب الجدد وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا وذلك تحت إشراف وتنظيم الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 
 

وتضمنت اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات وهي :-

 

1- ضرورة الالتزام بالإجراءات الأحترازية كاملة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكلية و الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب حفاظا علي سلامتهم.
2- التعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريا وحتمياً في ظل استمرار جائحة كورونا .
3- إنشاء وحدة النشر بالكلية للحصول على المادة العلمية المسجلة أون لاين علي فلاشة .
4- التعرف علي الأنشطة الطلابية بالكلية وكيفية التقديم لها وتنمية مهاراتهم المعرفية والتقدم نحو الافضل. 

وخلال اللقاءات تم فتح باب المناقشة بين الطلاب والأستاذ الدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية للتعرف علي البرامج الجديدة وهي:

1- برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين الذي يُؤهل الخريجين لتطبيق المهارات التكنولوجية والتقنية الإدارية اللازمة لدخول وظائف السيارات التنافسية المحلية والاقليمية والعالمية (تعليمًا وصناعةً وبيعًا وتشغيلاً وصيانةً).
2- برنامج تكنولوجيا الميكاترونيك و تتمثل مهمة برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات في جامعة حلوان في إعداد خريجين موجهين للتطبيق بالمهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف الميكاترونيات التنافسية العالمية. 
وأوضح  الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فى بيان صادر عن جامعة حلوان ؤ  أن هناك فارق كبير بين المراحل السابقة من التعليم والمرحلة الجديدة من حيث النضج الفكري وطريقة التعامل ونوه  إلى ضرورة توفير أجواء دراسية ومناخ تعليمي ملائم للطلاب يساعدهم علي النجاح والتفوق وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالكلية .
 
عقدت اللقاءات بحضور الدكتور  أحمد بكر البساطي منسق الأنشطة الطلابية والدكنور ناصر عبد الوهاب أيوب رئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية و ياسر السيد عبد السلام أمين الكلية. 

جامعة حلوان

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اخبار مصرية

كورونا

التعليم الهجين

ماجد نجم

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